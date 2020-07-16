Шестилетний мальчик был сильно покусан, спасая младшую сестру от собаки. Его поддержали Мстители

Актеры из «Мстителей» поддержали шестилетнего мальчика, который защищал свою сестру и был сильно покусан собаками. Об этом пишет издание Deadline.

Бриджер Уокер защищал свою четырехлетнюю сестру от нападения собак. В результате этого он получил множество укусов и синяков. Он перенес двухчасовую операцию, во время которой ему наложили 90 швов. Его отец заявил, что когда Бриджера спросили, почему он встал между собакой и своей сестрой, тот ответил: «Я подумал, что если кто‑то и должен умереть, то это я».

Тетя мальчика завела страницу в инстаграме, в которой рассказывала о произошедшем, а также упомянула, что мальчик является фанатом франшизы «Мстители». После этого Бриджера поздравили режиссеры «Мстителей» братья Руссо, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Закари Ливай, Хью Джекман, Марк Руффало, Крис Эванс и другие актеры.