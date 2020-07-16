Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами во время пандемии

«Агора» выпустила доклад под названием «Пандемия слежки». В нем подробно изучается то, как российские власти во время режима самоизоляции нарушали законодательство в области персональных данных, устроив беспрецедентную по масштабам слежку.

С помощью доступа к геолокации власти страны имели право отслеживать местонахождение граждан, информация о котором передавалась широкому кругу лиц: от медицинских работников до членов казачьих обществ. При этом по закону обладать такой информацией могут только сотрудники полиции или Росгвардии.

«Агора» также отмечает, что многие данные хранились неправильно, что приводило к разного рода утечкам, о которых известно в 18 регионах. При этом утекала «чувствительная» информация: диагнозы, адреса, номера телефонов. Это подтверждает необходимость удаления информации о гражданах, собранной во время режима повышенной готовности. О намерении удалить такую информацию пока заявили только главы Республики Саха и Псковской области.

Подробнее авторы доклада остановились на ситуации в Москве, отметив, что жители города были поделены на четыре группы по объему прав и свобод: те, кто имел право на свободное передвижение по городу (чиновники, сотрудники полиции, журналисты, и т. д.), граждане до 65 лет, которым приходилось соблюдать режим самоизоляции, граждане старше 65 лет, которым нельзя было покидать место жительства без особых на то оснований, и больные коронавирусом и ОРВИ, которым нельзя было выходить из дома совсем. Последние контролировались электронным способом через приложение «Социальный мониторинг».

Помимо этого, благодаря распространению коронавируса, появилась возможность применять не связанные с ним напрямую технологии и практики. Так, ФСБ, МВД и Минсвязи подготовили законопроект о хранении в течение трех лет информации о приеме и передачи данных, текстовых и голосовых сообщениях, изображениях, аудио, видео и т. д.

В конце доклада «Агора» отмечает, что в атипичных условиях самоизоляции действительно существует необходимость в ограничении некоторых прав и свобод. Однако правозащитники обеспокоены тем, что после пандемии подобная тенденция усиления государственного контроля продолжится.