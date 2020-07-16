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«Ночной автобус» отправится в первый рейс по Москве 16 июля

Илья Голубев
Сегодня в 12:19

Проект «Ночной автобус» благотворительной организации «Ночлежка» запущен в Москве. Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.

Первый рейс запланирован уже на сегодня, 16 июля. В 19.00 автобус остановится на парковке у площади трех вокзалов (адрес — Краснопрудная, 3/5, стр. 1), а в 21.00 — напротив дома по адресу Анадырский проезд, 23. По этим адресам проект будет работать до конца года.

Волонтеры «Ночного автобуса» будут раздавать нуждающимся горячую еду, предметы гигиены и теплую одежду. Несколько раз в неделю вместе с автобусом будут дежурить медицинские работники, которые смогут выдавать самые простые лекарства, оказывать нуждающимся первую помощь или вызывать им при необходимости скорую.

Партнерами проекта выступили компания Fazer (поставляет хлеб), сервис доставки готовой еды «Кухня на районе», сеть магазинов «Вкусвилл», кооператив «Черный» и автозаправки EKA.

«Ночной автобус» — это не только раздача еды и средств гигиены, это еще и точка входа в наши проекты системной помощи: «Консультационную службу» и «Реабилитационный приют», которые также заработают этим летом», — рассказала директор московской «Ночлежки» Дарья Байбакова.

В марте «Ночлежка» приостановила работу нескольких своих проектов из‑за распространения коронавируса. Кроме того, организация два года пыталась запустить проекты в Москве, однако жители столицы выступали против. В декабре «Афиша Daily» разобралась в сути конфликта.

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