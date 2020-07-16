«Женщины»: послушайте совместный трек Райды, Скриптонита и Truwer

Райда с лейбла Скриптонита Musica36 выпустил совместную песню со Скриптонитом и Truwer. Она называется «Женщины».

На карточке в Apple Music треку присвоен жанровый тег «латинский рэп». «Женщины топят лед в сердцах,/Заставляют тебя забыть про мир, что жесток, и страх,/Заполняющий эти улицы по вечерам, до утра,/Когда не спасет Шан, Индира,/ Когда подвел план, и мир так и морозит», — читает Скриптонит.