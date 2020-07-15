Google представила переводчик, который умеет работать с древними иероглифами

Компания Google запустила переводчик, который позволяет расшифровывать древнеегипетские иероглифы. Для этого он использует искусственный интеллект и машинное обучение. Об этом пишет «Хайтек».

Переводчик появился в приложении Arts & Culture. В Google отметили, что это первый инструмент, позволяющий интерпретировать иероглифы, а также переводить в них слова и эмодзи.

По мнению компании, Fabricius — так называется переводчик — будет полезен профессиональным историкам, антропологам и египтологам. Они смогут использовать его в своих исследованиях. Однако ученые считают, что технология пока не способна заменить специалиста по чтению древних надписей.

«Несмотря на то, что новая разработка впечатляет, она пока не может заменить высококвалифицированного специалиста по чтению древних надписей. При этом есть много проблем — некоторые иероглифы сильно отличаются друг от друга, приложение их может не считать», — сказал старший преподаватель египтологии Ливерпульского университета Роланд Энмарч.

Тем не менее, в Google рассчитывают со временем улучшить переводчик и создать обширную базу данных об иероглифах и артефактах. В компании надеются, что технология поможет прийти к новым историческим открытиям.