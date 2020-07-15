Группа «Кис-кис» выпустила клип на песню «Мелочь». Это официальный саундтрек к сериалу «Водоворот»

«Трек «Мелочь» мы изначально записывали для нашего нового альбома, и так удачно сложилось, что он стал официальным саундтреком «Водоворота». Нам очень понравилось, что в сериале все показано жестко, как есть в реальной жизни, без лишней цензуры», — рассказали участники «Кис-кис».

В музыкальном видео кадры выступления «Кис-кис» перемежаются со сценами из сериала с Аристархом Венесом , Аленой Михайловой и Глебом Калюжным.

На ютьюб-канале рок-группы «Кис-кис» прошла премьера нового клипа — на песню «Мелочь», которая вошла в официальный саундтрек к сериалу «Водоворот».

В начале марта «Кис-кис» представили новый мини-альбом, который получил название «Друзья». На нем всего три трека, послушать которые можно здесь.

Дебютный альбом группы — «Юность в стиле панк» — вышел в марте прошлого года. В сентябре коллектив выпустил мини-альбом «Магазин игрушек для взрослых», а в ноябре «Афиша Daily» поговорила с «Кис-кис» о гендерных стереотипах, алкоголе и тиндере.