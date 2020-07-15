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Нотр-Дам не станут осовременивать, а восстановят в историческом виде

Семён Гудошников
Сегодня в 9:56

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Нотр-Дам будет восстановлен именно в таком виде, каким он был до прошлогоднего пожара. После реконструкции его украсит точная копия шпиля Эжена Виолле-ле-Дюка высотой 93 метра, который пристроили к собору в 1859 году, пишет Dezeen.

Слова Макрона поставили точку в спекуляциях о том, будет ли осовременен один из символов Парижа. Ранее президент Франции призывал к изобретательности при реконструкции и заявлял, что Нотр-Дам станет еще красивее, чем был.

После таких заявлений премьер-министр Эдуард Филипп объявил о проведении международного конкурса на проектирование нового шпиля собора. Некоторые архитекторы предлагали сделать стеклянную крышу, другие — создать шпиль из хрусталя, который бы светился ночью. Были и более радикальные предложения — например, превратить Нотр-Дам в парковку, бассейн или «Макдоналдс».

По данным Би-би-си, решение Макрона восстановить собор в историческом виде было отчасти связано с его желанием закончить реконструкцию побыстрей. После пожара президент Франции заявил, что хочет, чтобы восстановление завершилось к Олимпиаде 2024 года, которая должна пройти в Париже.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. В результате пожара, который продлился больше девяти часов, полностью обгорела и обрушилась крыша вместе со шпилем и часами, огнем была охвачена вся деревянная часть собора. К годовщине трагедии «Афиша Daily» узнала, что происходило с символом французской столицы последние 12 месяцев.

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