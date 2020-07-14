Блестящая и сексуальная Зара Ларссон в новом клипе «Love me land»

Шведская певица Зара Ларссон выпустила клип на песню «Love me land», которая должна появиться на ее грядущем втором альбоме.

Песня, по словам артистки, выражает состояние ума человека, когда ему кажется, что все идет правильно. В видео Ларссон танцует одна в пустом темном помещении, где, по ее признанию, она ощущала себя «довольно пусто».