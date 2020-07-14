Блестящая и сексуальная Зара Ларссон в новом клипе «Love me land»

Шведская певица Зара Ларссон выпустила клип на песню «Love me land», которая должна появиться на ее грядущем втором альбоме.
Песня, по словам артистки, выражает состояние ума человека, когда ему кажется, что все идет правильно. В видео Ларссон танцует одна в пустом темном помещении, где, по ее признанию, она ощущала себя «довольно пусто».
Клип сняла режиссер Вииви Хууска, производством видео занималась продакшн-компания Diktator.
Зара Ларссон получила известность, победив в 2008 году в шведском аналоге шоу «В Америка есть таланты». В 2012 году певица подписала контракт с лейблом TEN Music Group и выпустила дебютный мини-альбом «Introducing», который стал трижды платиновым в Швеции.