The Rolling Stones выпустили клип на неизданную ранее песню «Criss Cross»

Переиздание выйдет 4 сентября (уже доступен его предзаказ ) в нескольких вариантах. Максимальный бокс-сет включает четыре пластинки, четыре CD, футболку и постеры. На пластинках и дисках, кроме ремастера оригинального альбома, можно будет услышать семь альтернативных и инструментальных ремиксов, три впервые публикуемых трека («Criss Cross» — один из них) и редкий лайв-альбом «The Brussels Affair» того же 1973 года.

Рок-группа The Rolling Stones выпустила клип «Criss Cross» на одну из трех неизданных ранее песен, которые войдут в переиздание ее классического альбома «Goats Head Soup» 1973 года.

В конце апреля The Rolling Stones неожиданно впервые за 8 лет выпустили новую песню — «Living in a Ghost Town». Она была записана еще до начала пандемии коронавируса, и только теперь музыканты решили опубликовать ее, решив, что трек (его название переводится как «Жизнь в городе-призраке») отлично подходит для описания происходящего в мире.

Группа не выпускала альбомы с новым материалом с 2005 года. Последним сборником Rolling Stones стал релиз «A Bigger Bang». Мик Джаггер объяснял это перфекционизмом. «Я не хочу просто хороший альбом, я хочу великолепный», — говорил вокалист.

Последние 20 лет Rolling Stones фокусировались на гастролях. Их тур «No Filter» в прошлом году имел успех, и музыканты планировали повторить его этим летом, но из‑за пандемии гастроли пришлось отложить.