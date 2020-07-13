Социологи: американская молодежь все меньше занимается сексом

Американские социологи из Индианского университета выяснили, что почти треть молодых людей — 31% — в возрасте от 18 до 24 лет почти не занимаются сексом. Результаты исследования опубликованы на сайте университета.

Уточняется, что за последние 20 лет доля мужчин, которые не занимаются или почти не занимаются сексом, увеличилась с 19% до 31%. При этом исследование, которое длилось с 2000 по 2018 год, показало, что со временем мужчины и женщины все реже уделяют сексу время, даже если состоят в браке или имеют постоянного партнера.

Хуже дело обстоит у мужчин, работающих на постоянной работе, причем сексуальная активность, как оказалось, напрямую зависит от размера зарплаты. Исследователи отмечают, что личные качества и предпочтения все равно остаются ключевым фактором, определяющим либидо. Впрочем, у женщин эта зависимость вообще не выражена.

Причиной значительного снижения сексуальной активности у молодежи исследователи называют постоянный стресс, сопровождающий современную жизнь, депрессивные расстройства, доступ к онлайн-развлечениям и порно, а также подсознательное нежелание взрослеть и, соответственно, уделять время сексу как важной части взрослой жизни.