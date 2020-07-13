Умерла актриса Келли Престон

В возрасте 57 лет от рака молочной железы умерла американская актриса Келли Престон. Об этом в инстаграме сообщил ее муж — актер Джон Траволта.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы. Она мужественно боролась; ее любили и поддерживали. Моя семья и я всегда будем благодарны врачам и медсестрам в Онкологическом центре Андерсона, другим медицинским центрам, которые помогали нам, а также друзьям и близким, которые были рядом с Келли. <…> Мои дети потеряли мать, и я какое‑то время буду с ними. Поэтому простите меня заранее, если вы от меня ничего не будете слышать. Пожалуйста, знайте, что я почувствую вашу любовь в предстоящие недели и месяцы, когда мы исцелимся», — написал Траволта.

Дочь Траволты и Престон Элла также оставила прощание с матерью. «Я никогда не встречала никого столь же смелого, сильного, красивого и любящего, как ты. Любой, кому посчастливилось знать тебя или когда‑либо быть рядом, согласится с тем, что от тебя исходил свет, не перестававший светить, — и это заставляло всех вокруг вас чувствовать себя счастливыми», — написала Элла Траволта.

Келли Престон играла в таких фильмах, как «Джерри Магуайр», «Нечего терять» и «Близнецы». В 2001 году она получила премию «Золотая малина» за роль в фильме «Поле битвы: Земля», вдохновителем, продюсером и исполнителем главной роли в котором стал Траволта.