Александр Сокуров предложил снять документальный фильм о прокурорах из дела историка Дмитриева

Режиссер Александр Сокуров предложил снять документальный фильм об обвинителях, участвующих в деле историка Юрия Дмитриева и подобных делах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию правозащитного центра «Мемориал».

По словам кинематографиста, у него самого «не хватит возможностей создать какое‑то художественное произведение» на эту тему. Но он надеется на молодых документалистов, которые смогут продолжить дело Солженицына.

«Мне как режиссеру хотелось бы увидеть обвинителя, узнать, что это за человек, как он воспитывался, где получал образование, кто вокруг него, что говорят его коллеги-прокуроры, сотрудники ФСБ в этом регионе, о чем они говорят вечером в ресторане, утром со своей семьей, что это вообще такое, как это», — сказал он.

Сокуров призвал «очень внимательно смотреть за людьми, которые день за днем осуществляют оперативную работу», и проанализировать, как становятся возможными такие дела, как дело Юрия Дмитриева.

Александр Сокуров был в числе более 150 российских деятелей культуры и науки, подписавших открытое письмо в поддержку Юрия Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в адрес приемной дочери. «Мемориал» считает его дело заказным.

Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев обнаружил в конце 1990-х массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох. «Афиша Daily» подробно рассказывала о деле против Дмитриева и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования.