перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
sasint/Pixabay Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб
Росстат опубликовал число умерших от COVID-19 в мае. Их оказалось вдвое больше, чем сообщал оперштаб 22:21
Хомяки оказались под угрозой вымирания 21:54
Алгоритмы Facebook посмотрели видео из гнезда сов. И решили, что это порнографический контент 21:42
В петербургской школе подняли радужный флаг. Руководство школы назвало это диверсией 21:31
Александр Сокуров предложил снять документальный фильм о прокурорах из дела историка Дмитриева 21:15
David Lynch Theater/YouTube На канале Дэвида Линча — новая короткометражка. Это жуткий хоррор, который длится три минуты
На канале Дэвида Линча — новая короткометражка. Это жуткий хоррор, который длится три минуты 20:55
Florstein (WikiPhotoSpace)/Wikipedia Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге решили переименовать в честь «Зенита»
Станцию метро «Новокрестовская» в Петербурге решили переименовать в честь «Зенита» 20:47
Святая София стала мечетью, вышел новый EP Massive Attack и другие новости дня 20:33 Дайджест
Звезда сериала «Хор» Ная Ривера, вероятно, погибла. Ее тело ищут в озере рядом с Лос-Анджелесом 20:20
Собор Святой Софии вновь стал мечетью Обновлено в 19:55
Никола Тесла со смартфоном и микрофоном: в сети появился трейлер фильма «Тесла» с Итаном Хоуком 19:45
Веранды DFF + °F на Тверском бульваре больше не будет. Команда запустила мерч по этому случаю 18:48
В Токио заплатят барам и клубам, чтобы они закрылись после новой вспышки коронавируса 18:22
Noize MC/Instagram Послушайте новый трек Noize MC «Катацумури»
Послушайте новый трек Noize MC «Катацумури» 18:13
Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из‑за боинга, сбитого под Донецком в 2014 году 18:02
Анимационная феерия в новом клипе Дуа Липы «Hallucinate» 17:30
Собянин заявил, что у москвичей выработался коллективный иммунитет к коронавирусу 17:15
В Чите кто‑то уничтожает деревья, которые растут рядом с билбордами 16:52
Pop Smoke/Instagram Пять человек арестованы по делу об убийстве рэпера Pop Smoke
Пять человек арестованы по делу об убийстве рэпера Pop Smoke 15:50
Вышел клип, в котором композитор Людвиг Геранссон исполняет трек из «Мандалорца» 15:43
Отключить рекламу

Александр Сокуров предложил снять документальный фильм о прокурорах из дела историка Дмитриева

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Режиссер Александр Сокуров предложил снять документальный фильм об обвинителях, участвующих в деле историка Юрия Дмитриева и подобных делах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-конференцию правозащитного центра «Мемориал».

По словам кинематографиста, у него самого «не хватит возможностей создать какое‑то художественное произведение» на эту тему. Но он надеется на молодых документалистов, которые смогут продолжить дело Солженицына.

«Мне как режиссеру хотелось бы увидеть обвинителя, узнать, что это за человек, как он воспитывался, где получал образование, кто вокруг него, что говорят его коллеги-прокуроры, сотрудники ФСБ в этом регионе, о чем они говорят вечером в ресторане, утром со своей семьей, что это вообще такое, как это», — сказал он.

Сокуров призвал «очень внимательно смотреть за людьми, которые день за днем осуществляют оперативную работу», и проанализировать, как становятся возможными такие дела, как дело Юрия Дмитриева.

Александр Сокуров был в числе более 150 российских деятелей культуры и науки, подписавших открытое письмо в поддержку Юрия Дмитриева, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в адрес приемной дочери. «Мемориал» считает его дело заказным.

Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев обнаружил в конце 1990-х массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох. «Афиша Daily» подробно рассказывала о деле против Дмитриева и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Теги
Мемориал
Интерфакс
ФСБ
Афиша Daily
Люди
Юрий Дмитриев
Александр Сокуров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить