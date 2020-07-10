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В Чите кто‑то уничтожает деревья, которые растут рядом с билбордами

Анастасия Цой
Сегодня в 16:52

В Чите кто‑то уничтожает деревья, растущие рядом с рекламными конструкциями. На сегодняшний день уже испорчено 215 деревьев, сообщает «Чита.ру».

В стволах деревьев просверливают отверстия и заливают туда ядовитую жидкость. Ущерб для города — 350 тыс. рублей (это только стоимость самих деревьев, замена каждого обойдется в 50 тыс. рублей).

Из‑за этой ситуации компания Newboard, которая занимается производством рекламы, отказалась от билбордов в городе. «Мы не хотим выступать спонсорами уничтожения деревьев в нашем городе. Арендуя конструкции или предлагая их рекламодателям, мы участвуем в этом финансово. В дальнейшем наша компания будет перенаправлять всех своих клиентов на другие рекламоносители, а эту услугу больше не будем оказывать», — рассказал директор фирмы Дмитрий Бажул.

Инициативу поддержали банк «Открытие» и местный Subway. Управляющий банком в Забайкальском крае Станислав Красноярский написал в фейсбуке, что засилье «данного формата рекламы является не только архаичным, но и эстетически нарушает городской ансамбль». В Subway тоже обеспокоены ситуацией с уничтожением деревьев.

На Change.org появилась петиция за бойкот рекламных конструкций возле погибших деревьев. Также в петиции указано, что эти конструкции принадлежат компании «Компьютер-плюс».

«Кто‑то хотел лучшего обзора для своих конструкций — он его получит. Вот только эти конструкции должны стоять пустыми. Никакой рекламы варварам, цинично уничтожающим читинские деревья», — говорится в петиции. Администрация города уже обратилась в полицию и пообещала 50 тыс. рублей тому, кто сообщит информацию, которая поможет найти злоумышленника. Руководитель Newboard удвоил сумму вознаграждения. Если полиция никого не найдет, то эти деньги потратят на новые деревья.

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