В небе над подмосковным предприятием по переработке отходов будет патрулировать ястреб

В небе над подмосковным предприятием по переработке отходов «Грунт Эко» будет патрулировать специально обученный ястреб. Как пишет агентство «Москва», он нужен, чтобы отпугивать других птиц.

«По согласованию с Минэкологии предприятие «Грунт Эко» в Раменском городском округе заключило договор со специализированной организацией по привлечению специалиста-орнитолога с ястребом-тетеревятником для отпугивания птиц. На предприятии не только приняли меры к дополнительной защите производственной площадки с помощью навесов, но и завели крылатого патрульного. Такого в Московской области еще не было», — рассказали представители предприятия.

Птицы, слетающиеся на предприятие по переработке мусора, представляют реальную опасность, так как поблизости находится аэропорт Жуковский. Часто они сталкиваются с самолетами, что может привести к катастрофе. Так, летом прошлого года пассажирский А-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье из‑за того, что в двигатели попала стая чаек. Среди факторов риска авиакомпании называли свалки рядом с аэропортами, которые привлекают птиц, а также устаревшие методы их отпугивания.