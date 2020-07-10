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«Хранители» и «Невероятное»: премия телевизионных критиков объявила номинантов

Анастасия Цой
Сегодня в 12:03

Ассоциация телевизионных критиков объявила номинантов на свою премию, пишет Variety. По количеству номинаций лидирует сериал HBO «Хранители» и сериал Netflix «Невероятное» — они представлены в четырех категориях.

Всего у HBO 16 номинаций, а у Netflix 10 номинаций. В категории «Сериал года» номинированы пять сериалов: «Лучше звоните Солу», «Миссис Америка», «Шиттс Крик», «Хранители» и «Невероятное».

Премию как лучший драматический сериал может получить «Лучше звоните Солу», «Корона», «Наследники», «Поза», «Хорошая борьба», «Эйфория». А премию как лучший комедийный сериал — «Белая ворона», «В лучшем мире», «Все к лучшему», «Мертв для меня», «Чем мы заняты в тени» и «Шиттс Крик».

Также есть номинация для новых сериалов, в ней представлены «Великая», «Мандалорец», «Необыкновенный плейлист Зои», «Утреннее шоу», «Я никогда не…». Жюри выберет и лучший мини-сериал или телефильм, номинанты — «Заговор против Америки», «И повсюду тлеют пожары», «Миссис Америка», «Нормальные», «Невероятное» и «Хранители».

Премию за роль в драматическом сериале может выиграть Джереми Стронг («Наследники»), Кейт Бланшетт («Миссис Америка»), Кейтлин Дивер («Невероятное»), Мерритт Уивер («Невероятное»), Марк Руффало («Я знаю, что это правда»), Реджина Кинг («Хранители»), Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу»).

Претенденты на премию за роль в комедийном сериале — Исса Рэй («Белая ворона»), Кристина Эпплгейт («Мертв для меня»), Кэтрин О’Хара («Шиттс Крик»), Памела Адлон («Все к лучшему»), Рами Юссеф («Рами»), Эль Фаннинг («Великая»).

Победителей объявят в августе.

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