Чисто английский рэп и эксперименты в новом альбоме The Streets. Первом за девять лет

Британский рэп-проект The Streets Майка Скиннера выпустил новый микстейп «None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive». На пластинке 12 треков исключительно английского рэпа, среди которых фиты с Tame Impala, Idles и Мисс Бэнкс.

Как отмечает NME, пластинка выполнена в фирменном стиле Скиннера «сделай сам», а формат микстейпа (не студийного альбома) оставляет больше места для экспериментов и контролируемого хаоса.

Мнения критиков относительно релиза разделились. От прохладных трех звезд от музыкального критика The Guardian до восторженных пяти от DIY Mag. На Metacritic у пластинки достойные 79 баллов из 100.

«None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive» — первый полноценный релиз The Streets за последние девять лет. Всего за плечами проекта Майка Скиннера шесть лонгплеев, предыдущий — «Computers and Blues» — вышел в 2011 году, а самый первый — «Original Pirate Materia» — в далеком 2002-м.