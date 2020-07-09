«Лиза Алерт» запустит интерактивный сериал о спасении ребенка

«Найден_жив» — это интерактивный веб-сериал с игровыми и обучающими механиками, которые позволяют создать эффект полного погружения в атмосферу сериала. Шоу состоит из 4 эпизодов, в которых зрителю предстоит управлять сюжетом от лица членов отряда.

Создателями проекта стали режиссеры и продюсеры Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. Главную роль координатора поиска исполнил актер Артур Смольянинов.

«Сериал «Найден_жив» ставит своей задачей не только оставить след в душе зрителя, но пробудить в нем желание попробовать себя в роли поисковика в реальной жизни. Это будет сериал, в который зритель погружается и проживает кусок жизни за потерявшегося мальчика, за волонтера, который впервые собирает свой рюкзак на поиски, за человека, управляющего дроном, чтобы с воздуха снять квадраты поиска, за девушку, которая идет в самую чащу. Зритель сможет смотреть на процесс поиска человека с разных позиций», — рассказал Тихонов-Рау.

Сериал можно будет посмотреть бесплатно с компьютера, планшета или смартфона. Его покажут на сайте проекта, на ютьюб-канале и в соцсетях. Премьера первого эпизода намечена на 30 июля.