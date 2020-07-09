перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Петербурге в июне зафиксировали рекордную смертность за 10 лет 23:30
Пресс-материалы «Лиза Алерт» запустит интерактивный сериал о спасении ребенка
«Лиза Алерт» запустит интерактивный сериал о спасении ребенка 23:02
PayPal остановит переводы внутри России с 31 июля 22:35
Элайджа Вуд хочет сняться в новом сериале во вселенной «Властелина колец» 22:16
Депутаты обвинили YouTube и «Медузу» во вмешательстве в голосование по Конституции 21:52
С сентября по фиолетовой линии метро можно будет ездить со скидкой 21:41
В Петербурге на акции в поддержку курьеров Delivery Club задержали минимум семерых человек 21:39
Lenny Kravitz/YouTube Европейские гастроли Ленни Кравица отменены
Европейские гастроли Ленни Кравица отменены 20:48
Забастовка курьеров Delivery Club, новый клип «СБПЧ» и другие новости дня 20:43 Дайджест
AliExpress и Pornhub запустили лайв-шоу о сексе 20:36
EA запустит реалити-шоу в The Sims 4. Участники будут создавать симов и придумывать им истории 20:27
Музыкальный фестиваль Present Perfect отложен на неопределенный срок 19:42
Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым 18:59
Скриншот из фильма «Идентификация Борна» Паспортные данные участников электронного голосования оказались доступны онлайн
Паспортные данные участников электронного голосования оказались доступны онлайн 18:44
В Колумбии лабрадор Эрос подрабатывает курьером. Вместо чаевых его кормят и гладят по голове 18:23
В Москве продолжается забастовка курьеров Delivery Club 17:41
В Москве запускается сеть автокинотеатров «Автокино» 17:26
Tinder начал тестировать видеочаты 17:07
Bully/YouTube Цветное безумие в новом клипе «Every Tradition» от группы Bully
Цветное безумие в новом клипе «Every Tradition» от группы Bully 16:45
Появился сайт знакомств с собаками из приюта. Дорн, Поперечный и другие озвучили животных для видео 16:40
Отключить рекламу

«Лиза Алерт» запустит интерактивный сериал о спасении ребенка

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:02

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустит интерактивный сериал «Найден_жив» о спасении ребенка. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.

«Найден_жив» — это интерактивный веб-сериал с игровыми и обучающими механиками, которые позволяют создать эффект полного погружения в атмосферу сериала. Шоу состоит из 4 эпизодов, в которых зрителю предстоит управлять сюжетом от лица членов отряда.

Создателями проекта стали режиссеры и продюсеры Никита Тихонов-Рау и Ольга Арлаускас. Главную роль координатора поиска исполнил актер Артур Смольянинов.

«Сериал «Найден_жив» ставит своей задачей не только оставить след в душе зрителя, но пробудить в нем желание попробовать себя в роли поисковика в реальной жизни. Это будет сериал, в который зритель погружается и проживает кусок жизни за потерявшегося мальчика, за волонтера, который впервые собирает свой рюкзак на поиски, за человека, управляющего дроном, чтобы с воздуха снять квадраты поиска, за девушку, которая идет в самую чащу. Зритель сможет смотреть на процесс поиска человека с разных позиций», — рассказал Тихонов-Рау.

Сериал можно будет посмотреть бесплатно с компьютера, планшета или смартфона. Его покажут на сайте проекта, на ютьюб-канале и в соцсетях. Премьера первого эпизода намечена на 30 июля.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Оскароносная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя

Другие материалы по темам

Люди
Ольга Арлаускас
Артур Смольянинов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить