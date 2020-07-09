Элайджа Вуд хочет сняться в новом сериале во вселенной «Властелина колец»

Американский актер Элайджа Вуд, известный ролью хоббита Фродо Бэггинса, хотел бы сняться в новом сериале во вселенной «Властелина колец». Об этом он сообщил изданию IndieWire.

Актер, никак не задействованный в новой постановке, был бы рад исполнить камео. «Если в этом есть смысл и это органично, то, конечно, я за. Я бы воспользовался любым поводом поехать в Новую Зеландию поработать», — сказал Вуд.

Ожидается, что сериал будет посвящен молодости Арагорна, которого в оригинальной трилогии сыграл Вигго Мортенсен, пишет NME. Это означает, что зрители вряд ли увидят персонажа Фродо Бэггинса.

В январе 2020 года Элайдже Вуду исполнилось 39 лет. Он исполнил главную роль в трилогии Питера Джексона «Властелин колец» почти 20 лет назад.