«Ситимобил» раздаст пассажирам такси маски с рисунками подопечных благотворительных фондов

Это часть проекта #ПродолжаемПомогать от сервиса «Добро Mail.ru». Маски должны послужить напоминанием, что среди нас есть дети, которым необходима помощь. Их истории можно прочитать на сайте проекта, там же можно помочь фондам финансово.

«Эти же самые защитные маски, ставшие за последние месяцы уже такими привычными для всех нас, жизненно необходимы для поддержания здоровья многих детей с тяжелыми заболеваниями — но только им нужно носить их постоянно. <…> Мы надеемся, что наш проект напомнит: помогать по-прежнему важно. И носить маски тоже все еще важно», — объяснил суть проекта представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин.