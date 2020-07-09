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«Ситимобил» раздаст пассажирам такси маски с рисунками подопечных благотворительных фондов

Илья Голубев
Сегодня в 16:08

Водители агрегатора такси «Ситимобил» начнут раздавать пассажирам защитные маски с рисунками подопечных благотворительных фондов «Подари жизнь», «Подсолнух» и Фонда Константина Хабенского. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Это часть проекта #ПродолжаемПомогать от сервиса «Добро Mail.ru». Маски должны послужить напоминанием, что среди нас есть дети, которым необходима помощь. Их истории можно прочитать на сайте проекта, там же можно помочь фондам финансово.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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«Эти же самые защитные маски, ставшие за последние месяцы уже такими привычными для всех нас, жизненно необходимы для поддержания здоровья многих детей с тяжелыми заболеваниями — но только им нужно носить их постоянно. <…> Мы надеемся, что наш проект напомнит: помогать по-прежнему важно. И носить маски тоже все еще важно», — объяснил суть проекта представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

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