Появился сайт знакомств с собаками из приюта. Дорн, Поперечный и другие озвучили животных для видео

Анимационная студия Petrick вместе с московским приютом «Супер Собака» запустили сайт знакомств с собаками. «Суперсобаки Москвы ждут тебя — только для серьезных отношений! Найди свою вторую половину!» — говорится на сайте.

У каждой собаки есть анкета, в которой указаны имя, возраст, характер и история появления в приюте. Можно посмотреть фотографии животных и видео, в котором их озвучивали знаменитые артисты: музыканты Иван Дорн, Манижа, Муся Тотибадзе, Евгения Борзых, блогеры Данила Поперечный, Сергей Мезенцев, Дима Сыендук, актриса Варвара Шмыкова и ведущая Ольга Шелест.

Приют находится в Москве и работает с 2010 года. В нем живут более 600 собак. Посмотреть все анкеты и выбрать собаку, чтобы забрать ее домой, можно здесь.