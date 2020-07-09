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В России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:43

В России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 53 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, ХМАО, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Алтайском крае, ЯНАО.

Выздоровевших за сутки на этот раз больше, чем заболевших, — 8805 человек. За все время выздоровели более 481 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 176 человек. За все время — 10 843 человека. Всего в стране зафиксировано 707 301 заболевший.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 12 млн человек. Половина из заболевших выздоровели, более 549 тыс. человек скончались. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3 млн), на втором — Бразилия (1,7 млн), на третьем — Индия (767 тыс.).

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