В России за сутки выявили 6509 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 53 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, ХМАО, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Алтайском крае, ЯНАО.