Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений

Певица Лана Дель Рей анонсировала на 28 июля релиз аудиоверсии ее сборника стихотворений «Violet Bent Backwards Over The Grass», сообщает The Fader.

«Они [стихи] эклектичные и честные, не пытаются быть чем‑то большим, чем они есть на самом деле, и поэтому я горжусь ими, тем более что в них скрыт настоящий аутентичный дух», — призналась сама певица.

Стихотворения для аудиокниги читает Лана Дель Рей под музыку Джека Антоноффа (в таком формате она недавно выпустила поэтическое обращение к Сильвии Плат). Печатная версия сборника в твердой обложке поступит в продажу 29 сентября.