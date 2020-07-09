Лана Дель Рей выпустит в июле аудиоверсию своего нового сборника стихотворений

Певица Лана Дель Рей анонсировала на 28 июля релиз аудиоверсии ее сборника стихотворений «Violet Bent Backwards Over The Grass», сообщает The Fader.
«Они [стихи] эклектичные и честные, не пытаются быть чем‑то большим, чем они есть на самом деле, и поэтому я горжусь ими, тем более что в них скрыт настоящий аутентичный дух», — призналась сама певица.
Стихотворения для аудиокниги читает Лана Дель Рей под музыку Джека Антоноффа (в таком формате она недавно выпустила поэтическое обращение к Сильвии Плат). Печатная версия сборника в твердой обложке поступит в продажу 29 сентября.
Это второй сборник поэзии Ланы Дель Рей, который она подготовила к публикации в этом году — обе книги она анонсировала в мае вместе с неоднозначным заявлением, где пожаловалась на критику феминисток в ее адрес и заявила, что их статьи мешают ей творить, хотя сама она не является не феминисткой.
Последний музыкальный альбом Ланы Дель Рей — «Norman Fucking Rockwell» — вышел в августе 2019 года. Работать над ним ей также помогал Джек Антонофф.