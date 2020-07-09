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Губернатора Хабаровского края подозревают в серии заказных убийств

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:28

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали следователи, сообщают «РИА Новости». Чиновника подозревают в серии заказных убийств.

По версии следствия, преступления против ряда предпринимателей совершались на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах.

По этому же делу задержаны еще четверо участников банды, в которую, как считают следователи, входил и сам губернатор.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года. До этого он был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. Прежде чем начать свою политическую карьеру, Фургал занимался бизнесом и был гендиректором нескольких предприятий.

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