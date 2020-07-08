В телеграме появился маркет-плейс Clastr. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

В маркет-плейсе можно продать ненужные вещи или купить понравившиеся. Чтобы разместить товар, нужно написать специальному боту @clastr_bot.

«2020-й показал, что мир уже не будет прежним. Найти тренч Burberry на секонде в Берлине и при открытых-то границах было сложно. Сlastr дает возможность каждому купить что‑то крутое, или бесплатно продать что угодно прямо с телефона», — рассказали авторы проекта.

Создатели подчеркивают, что проект не коммерческий, а его цель — продвигать эко-потребление и ответственное отношение к природе.

«В наших планах превратить Clastr в универсальную площадку по перепродаже вещей для людей, которые ответственно относятся к одежде и своему стилю», — добавили в маркет-плейсе.

Среди выставленных на продажу вещей есть, например, винтажные очки Christian Dior 60-х годов, сумка-шоппер Gucci 80-х годов и лоферы тех же лет. Помимо них, на маркет-плейсе можно найти вещи брендов Zara, Prada, Nike, Tommy Hilfinger и других.