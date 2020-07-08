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Паоло Соррентино снимет фильм для Netflix

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:29

Итальянский режиссер Паоло Соррентино снимет фильм для стриминговой платформы Netflix, сообщает Variety.

Соррентино выступит режиссером, сценаристом и продюсером проекта под названием «Десница божья». Детали сюжета пока не раскрываются, но известно, что действие фильма пройдет в Неаполе — родном городе Соррентино.

Variety предполагает, что фильм может быть автобиографичным или так или иначе связанным с личностью футболиста Диего Марадоны. Важнейший гол в карьере спортсмена носит название «Десница божья».

Возможно, речь пойдет о личной трагедии Соррентино, который в шестнадцать лет лишился родителей, отравившихся угарным газом. По воспоминаниям режиссера, его спас Диего Марадона, матч с которым молодой Соррентино отправился смотреть в день трагедии.

«Я взволнован идеей снова снимать в Неаполе ровно через двадцать лет после моего первого фильма. «Десница божья» впервые в моей карьере представляет собой интимный и личный фильм, роман становления — одновременно легкомысленный и болезненный», — сказал режиссер о картине.

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