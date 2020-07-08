Джуд Лоу может сыграть Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна»

Джуд Лоу («Молодой Папа», «Новый Папа») ведет переговоры со студией Disney о роли главного антагониста — Капитана Крюка — в новой экранизации «Питера Пэна». Об этом пишет Variety.

Сценарий киноадаптации написали Дэвид Лоури («Пит и его дракон», «История призрака», «Старик с пистолетом») и Тоби Хальбрукс, который работал вместе с ним над некоторыми предыдущими фильмами. Лоури выступит и в качестве режиссера.

Главные роли в картине исполнят актер Александр Молони и дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон (юная Наташа Романофф в «Черной Вдове»).

Фильм будет основан на сказочной повести Дж.М.Барри «Питер и Венди». Она рассказывает о приключениях Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть и живет вместе с другими детьми в Нетландии. Однажды в Лондоне он встречает девочку Венди Дарлинг и двух ее братьев и с помощью волшебства уносит их в Нетландию, где они все вместе сражаются с Капитаном Крюком.

Повесть неоднократно экранизировалась. Одна из самых известных адаптаций — мультфильм студии Disney «Питер Пэн» 1953 года.

В этом году должен был выйти фильм «Венди», также основанный на истории про Питера Пэна. Правда, акцент в нем (это понятно даже из названия) сделан не на главном герое, а на главной героине. Трейлер можно посмотреть здесь. Будет ли перенесена премьера из‑за пандемии коронавируса, пока неизвестно.