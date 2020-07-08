СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции. Предложение опубликовано в специальном докладе на тему «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина».

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорится в докладе. Речь идет только о тех нарушениях, которые не повлекли за собой негативных последствий.

В СПЧ считают, что можно объявить административную амнистию, в рамках которой и будут отменены штрафы. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал предложение амнистии правильным, но отметил, что его нужно обсудить.

В мае глава СПЧ Валерий Фадеев уже предлагал отменить все штрафы, выписанные через приложение «Социальный мониторинг». В московской мэрии эту идею не поддержали.

Во время самоизоляции многие люди жаловались на ошибочные штрафы: например, москвичке с инвалидностью, которая не покидает квартиру, выписали два штрафа за нарушение карантина.