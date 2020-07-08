Писатели и журналисты выступили против цензуры, распространившейся в США на фоне протестов

В Harper's Magazine появилось открытое письмо, которое осуждает цензуру и публичный шейминг, распространившиеся на фоне протестов Black Lives Matter. Под ним оставили подпись более 150 известных деятелей науки и культуры, среди которых писатели Салман Рушди и Джоан Роулинг, лингвист и философ Ноам Хомcки, политолог Фрэнсис Фукуяма, журналисты New York Times, New York Post, Harper's Magazine и других крупных изданий.

Авторы документа поддерживают требования большего равенства и социальной справедливости, которые выдвигают протестующие. Но, по их мнению, новый набор моральных установок ослабляет принципы открытых дебатов и терпимости к другой позиции. «Нельзя допустить, чтобы сопротивление превратилось в собственную догму», — заявляют они.

Как утверждается в письме, в культуре все сильнее распространяется цензура, мода на публичный шейминг и остракизм, а также тенденция растворять сложные политические вопросы в слепой моральной уверенности. Подписанты предостерегают от призывов к быстрому и суровому возмездию против тех, чьи мысли или речи нарушают распространенные нормы. Вместо этого они предлагают политическим лидерам проводить обдуманные реформы.

Авторы документа отказываются делать ложный, по их мнению, выбор между справедливостью и свободой, которые не могут существовать друг без друга. Они просят оставить в публичном поле право на эксперименты, риски и даже ошибки. «Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить замолчать или отбросить их», — заключают подписанты.

Один из авторов документа, культурный критик Томас Чаттертон Уильямс, сказал, что конкретного случая, который бы послужил мотивом для публикации письма, не было. Из недавних примеров он назвал отставку более половины членов Национального кружка литературных критиков на фоне заявления организации в поддержку Black Lives Matter, аналогичный случай в Фонде поэзии и увольнение аналитика из консалтинговой фирмы после того, как он написал в твиттере об исследовании, которое связывает вандализм протестующих с победой Ричарда Никсона на выборах президента 1968 года.