Ощетинившийся памятник Ленину возмутил магаданских коммунистов

На голове и плечах памятника Владимиру Ленину в Магадане появились шипы — оказалось, что местные жители таким образом решили защитить его от птиц, но это все равно возмутило магаданских коммунистов, пишет телеканал «360».

«Памятник должен сохранять свою целостность. Если любые иные элементы ее нарушают, то это нарушение эстетического, исторического облика города. В данном случае речь идет о памятнике человеку, который, по сути, является отцом-основателем Российской Федерации, и власти Магадана поступили не очень хорошо тем, что подошли к вопросу защиты памятника от птиц достаточно кустарным образом», — считает секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер.

По мнению Зоммера, у появления шипов на Ленине нет политического подтекста, и это просто плохая работа коммунальных служб. Шипы уже убрали, и теперь памятник стоит в своем первозданном виде. Зато фотографии ощетинившегося вождя революции остались в сети, и кому‑то Ленин в таком виде напоминает Пинхеда из «Восставшего из ада», а кому‑то — обложку альбома «Все государства — концлагеря» 1992 года от панк-группы «Пурген».