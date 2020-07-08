Yellowcard все еще пытаются отсудить 15 млн долларов у покойного Juice WRLD за плагиат

Поп-панк-группа Yellowcard продолжит судебное разбирательство с представителями покойного рэпера Juice WRLD, сообщает NME.

Музыканты Yellowcard в октябре прошлого года обвинили Juice WRLD в плагиате — они считают, что он копировал части их песни 2006 года «Holly Wood Died» для своего хита 2018 года «Lucid Dreams». Yellowcard хотят получить 15 млн долларов.

Судебное разбирательство пришлось откладывать три раза, в том числе, потому что Juice WRLD умер в декабре, и до сих пор точно не понятно, к кому теперь обращены исковые требования. Однако все имущество числится за матерью рэпера, поэтому деньги, вероятно, Yellowcard будут требовать от нее. Кроме того, они хотят получить все прошлые и будущие роялти с продаж этого трека.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

Последний альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте этого года. В октябре прошлого года Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.

Также в декабре был опубликован его 10-минутный фристайл для шоу «Fire in the Booth», а в конце этого апреля вышел клип на сингл «Righteous». Тогда же мать рэпера объявила об открытии благотворительного фонда Live Free 999, цель которого — помочь молодым людям, страдающим от проблем с ментальным здоровьем.