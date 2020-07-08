«Valentine»: послушайте новый сингл шотландцев Travis

«10 Songs» станет девятым студийным альбомом Travis за последние 23 года. «Я работал четыре года и записал материал на десять новых альбомов», — признался недавно NME фронтмен Travis Фрэн Хили.

Travis — одна из самых главных групп Великобритании на рубеже девяностых-нулевых и первопроходцы пост-брит-попа, который родился как раз в то время, но быстро вышел из моды. Об интересной судьбе этого жанра подробно рассказывала «Афиша Daily».