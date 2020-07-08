США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

США официально заявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Государство покинет ВОЗ 6 июля 2021 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришу сейчас проверяет, выполняются ли все условия для такого выхода. Для того, чтобы покинуть организацию, в частности, США должны погасить свои финансовые обязательства перед ней. На данный момент, как отмечает информагентство, США должны ВОЗ более 200 млн долларов.

Дональд Трамп объявил о том, что США намерены прекратить отношения с ВОЗ, 29 мая. Причиной для этого стал отказ организации от изменений, на которых настраивала американская администрация. Кроме того, по мнению Трампа, ВОЗ находится под полным контролем Китая. Президент США считает, что власти КНР и ВОЗ не предприняли необходимых мер для предотвращения распространения коронавируса.

Политические оппоненты Трампа не оставили новость о выходе из ВОЗ без внимания. Так, бывший вице-президент США Джозеф Байден, планирующий принять участие в президентских выборах в ноябре, заявил, что восстановит членство США в организации в случае своей победы.

«Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене», — сказал Байден.