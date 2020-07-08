перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года 3:44
Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе 2:37
Мартин Скорсезе снимет документальный фильм о фронтмене панк-группы New York Dolls 1:57
The 1975 выпустила CGI-клип на песню «Don’t worry» 1:08
Мультсериал Гильермо дель Торо «Wizards» покажут на Netflix в августе 0:20
Alan Carr: Chatty Man/YouTube Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту
Kasabian признались, что причиной расставания с Томом Мейганом стало его нападение на бывшую невесту Вчера в 23:23
Адвокат: журналиста Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных Чехии Вчера в 23:05
Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет фильм с Анной Михалковой и Александром Яценко Вчера в 22:45
Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста Вчера в 22:30
Harry Styles/YouTube Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm
Гарри Стайлз записал аудиосказки для приложения Calm Вчера в 22:03
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца Вчера в 21:49
Instagram добавил функцию закрепленных комментариев к постам Вчера в 21:32
Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за отмененные билеты Вчера в 21:27
В Москве задержали более 20 человек, вышедших на пикеты в поддержку журналиста Ивана Сафронова Вчера в 21:19
Два вице-президента Ubisoft отстранены от работы за домогательства к коллегам Вчера в 21:04
Kremlin.ru Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина
Президент Бразилии заразился коронавирусом. Он выступал против карантина Вчера в 20:39
Воздушные шары Project Loon начали распространять сеть 4G. Пока только в Кении Вчера в 20:25
Задержание Ивана Сафронова, снос Музея индустриальной культуры и другие новости дня Вчера в 20:02 Дайджест
Правообладатели Ждуна подали в суд на «ВКонтакте» за стикеры с персонажем. Им отказали в иске Вчера в 18:54
Прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима для историка Юрия Дмитриева Вчера в 18:33
Отключить рекламу

США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:44

США официально заявили о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Государство покинет ВОЗ 6 июля 2021 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на официального представителя генсекретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерришу сейчас проверяет, выполняются ли все условия для такого выхода. Для того, чтобы покинуть организацию, в частности, США должны погасить свои финансовые обязательства перед ней. На данный момент, как отмечает информагентство, США должны ВОЗ более 200 млн долларов.

Дональд Трамп объявил о том, что США намерены прекратить отношения с ВОЗ, 29 мая. Причиной для этого стал отказ организации от изменений, на которых настраивала американская администрация. Кроме того, по мнению Трампа, ВОЗ находится под полным контролем Китая. Президент США считает, что власти КНР и ВОЗ не предприняли необходимых мер для предотвращения распространения коронавируса.

Политические оппоненты Трампа не оставили новость о выходе из ВОЗ без внимания. Так, бывший вице-президент США Джозеф Байден, планирующий принять участие в президентских выборах в ноябре, заявил, что восстановит членство США в организации в случае своей победы.

«Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка принимает участие в укреплении мирового здравоохранения. В первый день своего президентства я верну США в ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой сцене», — сказал Байден.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Эскобар
Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус разыгрывают сцены из жизни кровавого наркобарона Эскобара
драматический
Баязет (онлайн-трансляция)
Новый спектакль провокатора-интеллектуала Франка Касторфа по текстам Расина и Арто
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
поп
The Neighbourhood
Страстный поп-рок о любви и вечной юности

Другие материалы по темам

Теги
ВОЗ
ООН
Reuters
Люди
Дональд Трамп
Джозеф Байден
Антониу Гутерриш
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить