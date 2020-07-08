Samsung анонсировал виртуальную презентацию в августе

На ней, вероятно, представят модель смартфона Galaxy Note S20, фотографии которого ранее появились в интернете — их случайно выложили на российском сайте компании.

Samsung анонсировал большую виртуальную презентацию, которая пройдет 5 августа. Об этом сообщает The Verge.

Ожидается, что Galaxy Note 20 будет представлен как минимум в двух версиях — одна поменьше размером, а другая, Ultra, побольше.

Кроме того, компания, скорее всего, представит модель гибкого, складывающегося смартфона Galaxy Fold. Также The Verge предполагает, что на мероприятии можно будет увидеть анонс Galaxy Z Flip 5G.