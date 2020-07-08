Мультсериал Гильермо дель Торо «Wizards» покажут на Netflix в августе

Мультсериал «Wizards», сценарий для которого написал Гильермо дель Торо, появится на Netflix 7 августа. Об этом сообщает Collider со ссылкой на DreamWorks Animation.

«Wizards» станет заключительной главой в трилогии режиссера «Истории Аркадии», которая объединяет разрозненные миры троллей, инопланетян и волшебников. Сюжет новой истории развернется вокруг волшебника-стажера Дукси, который отправится в средневековый Камелот.

Озвучит главного героя актер Колин О’Донахью. Помимо него, над картиной будут работать Лина Хиди, Эмиль Хирш, Лекси Медрано, Чарли Сэкстон, Стивен Ян и Дэвид Брэдли.

Трилогия «Сказки Аркадии» началась в 2016 году с сериала «Охотники на троллей», получившего премию «Эмми» как «Лучший мультсериал или мультфильм для ТВ». Второй частью серии стало шоу «Трое с небес: Истории Аркадии», выходившее в 2018 и 2019 годах.