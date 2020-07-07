Сергей Шнуров стал сопредседателем Партии роста

Музыкант Сергей Шнуров вошел в список сопредседателей Партии роста, пишет РБК. По сообщению пресс-службы партии, решение о назначении Шнурова приняли 7 июля на съезде в Москве.

Помимо Шнурова, были избраны еще девять сопредседателей: глава партии Борис Титов, тележурналист Александр Любимов, экономист Евгений Коган, основатель Group-IB Илья Сачков, музыкант Николай Фоменко, депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, эксперт Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Сергей Станкевич и глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

«Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, — подойти во всеоружии к выборам в Государственную думу в 2021 году», — сказал председатель партии Борис Титов.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале. Тогда он сообщал, что собирается заняться культурной повесткой партии. Ранее Шнуров утверждал, что займется политикой, когда увидит свой электорат и поймет, что сможет принести ему пользу.