Режиссер «Папа, сдохни» Кирилл Соколов снимет фильм с Анной Михалковой и Александром Яценко

Режиссер черной комедии «Папа, сдохни» Кирилл Соколов приступил к съемкам нового фильма. Картина будет называться «Оторви и выбрось», пишет «КиноПоиск».

В центре сюжета — три поколения женщин из одной семьи, которые воюют между собой. Главные роли в картине исполняют Анна Михалкова («Давай разведемся»), Александр Яценко («Аритмия»), Виктория Короткова («Под электрическими облаками»), Виталий Хаев («Салют-7») и Ольга Лапшина (сериал «Водоворот»).

«Мы собрали первоклассный актерский состав, причем таким образом подобранный, что каждый актер играет не очень типичную для себя роль. В отличие от «Папа, сдохни», этот фильм довольно натурный. Для меня это будет поистине интересный и местами непредсказуемый опыт», — говорит Соколов.

Дебютный фильм Соколова «Папа, сдохни» оказался не очень востребованным у российского зрителя, но популярным за рубежом. На Rotten Tomatoes у него долгое время был 100%-ный рейтинг «свежести» (сейчас 97%). Зрители и критики хвалили картину за юмор и сравнивали режиссера с Гаем Ричи.