Instagram добавил функцию закрепленных комментариев к постам

Instagram начал внедрять в свое приложение новую функцию — возможность закреплять комментарии к постам, пишет The Verge.

Компания начала тестировать это нововведение еще в мае, а теперь внедряет его на постоянной основе. Каждый пользователь сможет закрепить три комментария под публикацией. По мнению Instagram, это поможет выделять позитивные сообщения и модерировать негатив под постами.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно смахнуть выбранный комментарий — в появившемся меню, помимо кнопок «Удалить», «Пожаловаться» и «Ответить», появится вариант «Закрепить».

Это не первая попытка Instagram ввести инструмент для контроля за здоровой атмосферой в соцсети. Так, в июле 2019 года Instagram анонсировал новые функции защиты от оскорбительных комментариев, в ноябре 2019 года начал скрывать лайки у пользователей, а в декабре того же года стал показывать пользователям предупреждения о фейковом контенте.