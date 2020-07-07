Авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо денег за отмененные билеты

Российское правительство утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут не возвращать пассажирам деньги за отмененные из‑за пандемии билеты, а вместо этого выдавать ваучеры. Об этом пишет «Интерфакс».

Из постановления следует, что авиакомпании теперь в одностороннем порядке могут изменять условия договора перевозки пассажира или отказываться от его исполнения. Также они имеют право менять порядок и сроки возврата денег за билеты при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и введении режима повышенной готовности, если это повлекло ограничение международного или внутреннего авиасообщения.

Подобные правила не действуют для чартерных рейсов и применяются к договорам, «подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным перевозкам в КНР, с 18 марта 2020 года — по всем внутренним и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года».

Уточняется, что пассажиру вернут деньги, если он не воспользовался ваучером в течение трех лет с даты отправления его рейса. В Минтрансе считают, что такое решение «позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования авиакомпаний».

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, его опубликовали на портале правовой информации.

Законопроект, по которому перевозчики могут не возвращать деньги за отмененные билеты, ограничившись ваучерами, правительство разработало в начале мая. В его разработке участвовали Минэкономики и Минтранс.

Россия из‑за пандемии коронавируса в конце марта запретила международные пассажирские авиаперевозки, а из‑за карантина спрос на перевозки упал до минимума. Многие компании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», стали предлагать пассажирам отмененных рейсов ваучеры на полеты в будущем.