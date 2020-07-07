Воздушные шары Project Loon начали распространять сеть 4G. Пока только в Кении

Воздушные стратосферные шары Project Loon начали впервые на постоянной основе раздавать сеть 4G в Кении. Об этом пишет The New York Times.

Шары работают на высоте около 19 километров и покрывают территорию порядка 80 тыс. квадратных километров — в том числе столицу Кении Найроби. Принадлежащий Alphabet, материнской компании Google, Project Loon за последние несколько месяцев подготовил 35 шаров для старта программы.

Раньше шары использовались только в чрезвычайных ситуация, на непостоянной основе. Так, например, например, было в Пуэрто-Рико и Перу в 2017 году, после того как ураган «Мария» уничтожил вышки сотовой связи. Тогда Loon в сотрудничестве с AT&T и T-Mobile оказал экстренную помощь более чем 200 тыс. человек.

Как заявляют некоторые эксперты по технологиям, воздушные шары было бы логичнее использовать в других местах планеты, где ярче выражены проблемы с доступом к интернету у населения (39 из 48 млн кенийцев сегодня имеют доступ). Однако руководители Loon заявили, что выбрали Кению из‑за ее открытости для внедрения новых технологий.

Воздушные шары, сделанные из листов полиэтилена, по размерам схожи с теннисным кортом. Они питаются от солнечных батарей и управляются программным обеспечением с земли. Находясь в воздухе, они представляют из себя «плавающие вышки сотовой связи», передавая сигнал на землю. В стратосфере воздушный шар проводит более 100 дней.

В 2017 году Google сократила масштабы программы по раздаче интернета по всему миру с помощью воздушных шаров до нескольких регионов. По словам специалистов, работающих над проектом, гораздо разумнее запустить ограниченное количество шаров в проблемных районах, чем пытаться обеспечить интернетом всю Землю.