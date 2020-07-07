Два вице-президента Ubisoft отстранены от работы за домогательства к коллегам

Два вице-президента компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft отстранены от работы за домогательства к коллегам, пишет Kotaku. Издание провело расследование случившегося и выяснило, что открытое письмо к руководству подписали более 100 сотрудников студии.

По информации Kotaku, работники компании пожаловались на бездействие со стороны отдела кадров, в который на протяжении нескольких лет поступали заявления о неподобающем поведении топ-менеджеров Максима Белана и Томми Франсуа. Большинство из них были связаны с вечеринками, проводившимися в компании, чтобы новые сотрудники могли влиться в коллектив.

На этих мероприятиях вице-президент Ubisoft Максим Белан неоднократно домогался коллег и ставил их в неловкое положение. Одна из сотрудниц рассказала, что он трогал ее за спину и шептал на ухо. Другая поделилась воспоминаниями о том, как Белан однажды спросил у нее, с кем она «трахается» в студии. Девушки отмечают, что такое поведение в офисе считалось нормальным.

Кроме того, многие коллеги предпочитали не подавать жалобы в отдел HR, поскольку его возглавляла жена Белана — технический продюсер студии Рима Брек. «Не пойдешь же ты обсуждать ваши проблемы к его жене», — сказал один из бывших сотрудников Ubisoft. Тех же, кто все же приходил в HR, там отговаривали от написания жалобы.

Также девушек останавливали высокий пост Белана и его статус в компании. «Он рассказывал, что не помнит тот вечер. Не то чтобы я ему поверила, но тогда я поняла, что для меня и моей карьеры будет лучше, если я приму его извинения. Это не казалось правильным», — призналась одна из девушек.

Максим Белан не был единственным сотрудником, чье поведение было неподобающим. После внутреннего разбирательства, помимо него, от работы отстранили Томми Франсуа. Также уволили еще одного работника, чье имя не раскрыли. Сооснователь компании Александр Паризо признал, что отдел кадров не справился со своей задачей. По его словам, Ubisoft Toronto наймет стороннюю фирму для выполнения функций HR.