Московский велофестиваль в 2020 году пройдет в онлайн-формате из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В рамках велофестиваля организаторы планируют проведение «Доброго велозаезда» и марафона с различными заданиями. Онлайн-марафон стартует 7 июля 2020 года — в течение шести дней участники будут получать задания и смогут воспользоваться бесплатными онлайн-тренировками. Победители марафона получат велосипед, бесплатный доступ к городскому велопрокату «Велобайк» на весь сезон 2020 года, спортивные абонементы и возможность принять участие в закрытом музыкальном велофестивале, который запланирован на сентябрь этого года.

Для участия в онлайн-марафоне участникам необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. При этом благодаря онлайн-формату принять участие в нем можно из любой точки мира. Для этого велосипедисту необходимо установить приложение-трекер и проехать за одну поездку не менее 16 км в любое удобное время с 11 по 19 июля 2020 года.

За каждого участника, преодолевшего минимум 16 км на велосипеде, «Велобайк» переведет 50 рублей в благотворительный фонд помощи больным людям.

Недавно «Афиша Daily» подробно рассказывала, как Москва не стала велогородом, даже несмотря на 200 километров построенных велодорожек. При этом московские власти считают, что в городе больше 1000 километров велодорожек, однако их методология подсчета включает в себя все выделенные автобусные линии.