Театру «Модерн» в Москве вернут исторический облик

Театр «Модерн» в Москве ждет комплексная реставрация — специалисты укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина .

Департамент культурного наследия Москвы уже утвердил проект работ. «Будут возвращены некогда утраченные детали декора. Это две скульптурные композиции с атлантами — они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители — верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды» — отметил глава департамента Алексей Емельянов.

Внутри здания специалисты также приведут в порядок полы, выложенные метлахской плиткой и мозаикой, отреставрируют деревянные поручни лестниц и ступени из известняка.

Трехэтажное здание в стиле московского модерна было построено в 1911 году по проекту русского архитектора Капитолия Абрамовича и сейчас является объектом культурного наследия федерального значения. Его отличительные особенности — сферический купол на крыше, двусветный парадный зал высотой в два этажа и с двумя рядами окон, а также деревянные двери парадного входа с резным декором.

Сначала в здании располагалась хлебная биржа, где торговали зерном, но после революции 1917 года там разместили Дом коммунистического воспитания, позже переименованный в Бауманский детский дом культуры. С 1990-х годов здание на углу Спартаковской площади и Переведеновского переулка занимает московский театр «Модерн».