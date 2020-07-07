Иностранным студентам придется покинуть США, если осенью занятия не начнутся в офлайн-режиме

Иностранным студентам, обучающимся в США, придется покинуть страну, если осенью занятия в учебных заведениях не возобновятся в офлайн-режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

По информации ведомства, американские власти перестанут выдавать визы F-1 и M-1 студентам при онлайн-обучении. Учащимся рекомендуется уехать из США или перейти в другое учебное заведение с очным форматом обучения, либо взять больничный. «В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая <…> запуск процедуры депортации», — говорится в сообщении.

Исключение будет сделано для тех студентов, у которых в онлайн-формате проходит только часть занятий. Однако «эти исключения не распространяются на студентов программ обучения английскому языку с визами F-1, а также на студентов с визами M-1, получающих профессиональное образование», пояснили в ведомстве.

Президент США Дональд Трамп посвятил несколько твитов вопросу образования в условиях пандемии коронавируса. В одной из публикаций он написал, что учебные заведения «должны открыться осенью». В другом сообщении Трамп обвиняет демократов в том, что они препятствуют открытию вузов и школ по политическим причинам.