Шведские рэперы Yung Lean и Bladee выпустили клип на сингл «Opium Dreams». Он появился на ютьюб-канале Yung Lean.
В клипе рэперы предстают в необычном стиле — так, один из них носит шапку с надписью «Сибирь», а другой полностью закрывает лицо, становясь похожим на героя из фильма «Человек тьмы».
Видео снято режиссером Густавом Стеджфорсом и смонтировано Ecco2k. Трек длится чуть более двух минут.
«Opium Dreams» — не первый совместный трек Yung Lean и Bladee. До этого рэперы выпустили синглы «Plastic Boy», «Gotham City», «Lordship» и «Red Velvet».