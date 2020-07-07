Шведские рэперы Yung Lean и Bladee выпустили клип на сингл «Opium Dreams». Он появился на ютьюб-канале Yung Lean.

В клипе рэперы предстают в необычном стиле — так, один из них носит шапку с надписью «Сибирь», а другой полностью закрывает лицо, становясь похожим на героя из фильма «Человек тьмы».