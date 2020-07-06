Брэд Питт сыграет в новом фильме автора «Дэдпула 2» Дэвида Литча

Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в фильме «Bullet Train», режиссером которого станет постановщик «Дэдпула 2», «Джона Уика» и «Взрывной блондинки» Дэвид Литч. Об этом сообщает Deadline.

Новый фильм, который снимет кинокомпания Sony Pictures, станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки «Maria Beetle». По сюжету пятеро наемных убийц окажутся в одном скоростном поезде, движущемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Сценарий картины написал Зак Олькевич. Продюсерами станут Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли Маккормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада. Съемки начнутся в конце этого года. Производством фильма займутся, помимо Sony Pictures, Fugua Films и 87North.

Романы Котаро Исаки часто экранизируются. По его произведениям сняты более десяти японских фильмов, среди которых — «Золотой сон», «Рыбная история» и «Прекрасный дождь».