Объявлена дата выхода посмертного альбома Juice Wrld «Legends Never Die»

По словам источников, близких к музыканту, он оставил после себя около 2000 неизданных треков. The Flow предполагает, что из‑за этого можно ожидать сразу нескольких посмертных альбомов Juice Wrld.

Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР.

Последний альбом 21-летнего Джареда Хиггинса (это настоящее имя Juice WRLD) «Death Race for Love» вышел в марте этого года. В октябре прошлого Juice вместе с Future выпустили совместный альбом «WRLD on Drugs». После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.