Вышла первая серия второго сезона «Внутри Лапенко»

Продолжительность эпизода — 31 минута. За несколько часов ролик набрал около полумиллиона просмотров и 93 тыс. лайков. Комментаторы отметили лучший по сравнению с прошлым сезоном монтаж, а некоторые порадовались отсылкам к «Терминатору».

В прошлом году веб-сериал «Внутри Лапенко» стал интернет-сенсацией. Первая серия набрала больше 15 млн просмотров, а фразы из шоу разошлись на мемы и цитаты. К выходу нового сезона «Афиша Daily» составила тест на знание сериала.