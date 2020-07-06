Американский актер Элайджа Вуд записал видео в поддержку кандидата на пост президента Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые были задержаны по обвинениям в отмывании денег и неуплате налогов. Видеоролик выложила в инстаграме девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева.

По словам актера, он читал про ситуацию, в которую попали Бабарико, и надеется, что их скоро освободят. Чтобы поддержать задержанных, Вуд процитировал хоббита Сэма из «Властелина Колец»: «В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться». «Это правда, и такая ситуация сейчас по всему миру. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы. Берегите себя!» — добавил актер.