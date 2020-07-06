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В Музее АЗ пройдет выставка русского авангарда из коллекции Георгия Костаки

Илья Голубев
Сегодня в 13:55

В Музее Анатолия Зверева на «Маяковской» 9 июля откроется проект «Выбор Костаки», в рамках которого представят работы художников Первого русского авангарда, собранные коллекционером Георгием Костаки. Выставка продлится до 8 ноября.

В экспозиции можно будет увидеть работы авангардистов из коллекции Третьяковской галереи, древнерусские экспонаты музея имени Андрея Рублева, медиа-арт Платона Инфанте и шедевры Первого авангарда, переданные Музею АЗ дочерью коллекционера — Аликой Костаки.

У проекта «Выбор Костаки» есть и биографическая часть, посвященная судьбе Георгия Костаки. Посетители увидят более ста фотографий и документов и документальный фильм «Дар Костаки», снятый при участии его дочери, искусствоведов и сотрудников музеев.

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Михаил Шемякин «Две фигуры».

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«Мы хотим создать на трех этажах нашего музея микромодель музея современного искусства, о котором мечтал Георгий Костаки, показать фрагменты его выдающейся и уникальной коллекции как актуальную часть культуры XXI века. Мы хотим попытаться разгадать тайну ошеломляющей энергии и завораживающей магии произведений Русского авангарда, тайну личности самого Георгия Костаки, который, безусловно, заслуживает нашей благодарности и уважения, тайну его выбора», — объяснила суть проекта его автор и куратор Полина Лобачевская.

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