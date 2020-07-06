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За сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19

Сегодня в 10:38

За сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны. Всего коронавирусной инфекцией нового типа в России официально инфицировано 687 862 человека. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с пандемией.

За сутки выявлено 135 новых случаев смерти, общее количество погибших от COVID-19 составляет 10 296 человек.

Лидером по числу новых случаев стала Москва, где за сутки зафиксировано 685 COVID-19, на втором месте — Московская область, где коронавирус выявили у 292 человек. На третьем месте — Ханты-Мансийский АО, где за день нашли 289 случаев COVID-19.

При этом сегодня России передвинулась в списке стран с наибольшим количеством инфицированных COVID-19 с третьего места, уступив его Индии. Больше всего коронавирусом в мире болеют в США — 2,8 млн человек, погибли 130 тыс. человек, в Бразилии — 1,6 млн человек и 64 тыс. человек. В Индии COVID-19 инфицированы более 700 тыс. человек.

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