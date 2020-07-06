За сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19 в 85 регионах страны. Всего коронавирусной инфекцией нового типа в России официально инфицировано 687 862 человека. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с пандемией.

За сутки выявлено 135 новых случаев смерти, общее количество погибших от COVID-19 составляет 10 296 человек.